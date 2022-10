Experts vrezen voor vochtproblemen nu iedereen verwarming lager zet: “Ramen moeten af en toe open, ook al kost energie veel”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceert in november een site rond ventilatie. Ze vrezen namelijk voor de luchtkwaliteit in onze huizen nu de verwarming naar omlaag gaat én elk hoekje en spleetje dichtgeplamuurd wordt om te besparen. “Het klinkt tegenstrijdig, maar de ramen moeten ook deze winter meermaals per dag open. Zelfs al kost energie veel. Maar anders riskeer je vochtproblemen in huis én zo ook gezondheidsproblemen.”