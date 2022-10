Twee vrienden stelen gondel in Venetië en gaan ermee vandoor

Twee toeristen zijn er afgelopen week met een gondel in Venetië vandoor gegaan. De twee mannen, vermoedelijk Fransen, stalen de boot in de vroege ochtend om er vervolgens een illegaal tochtje mee te maken over het Canal Grande.

De eigenaar van de gondel, Giorgio Bognolo, laat aan CNN weten dat kussens en andere decoratie met een waarde van enkele honderden dollars door de dieven overboord zijn gegooid. Een aantal locals die aan het varen waren vermoedden dat er iets niet klopte toen ze de gondola zigzaggend door het kanaal zagen gaan. Ze hielden de toeristen aan en belden ondertussen de politie.

“Ze gebruikten de gondel als een kano, maar het is geen kano, hij gaat niet rechtdoor”, aldus Bognolo. “Het drietal heeft mijn gondel gered, want wie weet wat er anders mee gebeurd was.

De boot werd uiteindelijk zo’n 300 meter verderop teruggevonden, vanaf de plek waar hij gestolen was. Volgens Bognolo hadden de mannen allesbehalve spijt. “Ze zagen er blij uit, heel blij. Ze hebben geen sorry gezegd. Ze lachten, alsof het een spelletje was. De politie hield ons uit elkaar, maar ik had ze graag een klap willen verkopen.”

Bognolo laat weten dat zijn boot 60.000 euro kostte en dat hij elk jaar zo’n 3000 euro aan onderhoud kwijt is. Zijn advocaat gaat een schadevergoeding van 10-15.000 euro eisen voor de materiële schade. Daarnaast vraagt hij een vergoeding voor inkomstenverlies en immateriële schade. “Mensen denken vaak dat het hier Disneyland is. Maar een gondel heeft iemand nodig voor zijn werk en zijn leven. Je kunt een gondel niet zomaar stelen.”