Code geel vanaf de late namiddag voor elke provincie, noodnummer geactiveerd

Vanavond worden er lokaal windstoten tussen 80 en 100 kilometer per uur verwacht. Dat laat het KMI weten. Daarom geldt er in elke provincie van 18 tot 23 uur code geel. Er kan ook tijdens het felste onweer 10 tot 20 liter per vierkante meter regen verwacht worden.

Wie de komende uren storm- en waterschade oploopt waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan een aanvraag indienden via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, kan er naar 112 gebeld worden.