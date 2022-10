Bouchez: “Nu al locaties aanduiden voor bouw nieuwe kerncentrales”

MR-Voorzitter Georges-Louis Bouchez wil dat de huidige regering De Croo sites aanduidt om nieuwe reactoren op te bouwen. Bouchez zei dat zondag in een videogesprek in “De zevende dag”.

De Franstalige liberale partij MR houdt zondag een congres in Brussel over het project Belgium 2023, een project dat het verkiezingsprogramma van de partij moet herzien. In een videogesprek zei voorzitter Bouchez dat “België in 2030 een land moet zijn waarin de levensduurte van vijf kernreactoren is verlengd en waarin we begonnen zijn met de bouw van nieuwe reactoren, of de kleine modulaire reactoren nu klaar zijn of niet”. Bouchez wijst erop dat het zo’n 15 jaar duurt voor een reactor operationeel is (vanaf het moment van de bouw).

“We moeten dus in 2024 starten met de bouw, met de nieuwe regering. En we zouden nu al de locaties moeten vastleggen”, vindt Bouchez. Hij geeft daarbij een sneer naar minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) “die het vaak over batterijen heeft”. “Die zijn de oplossing niet. Batterijen produceren geen elektriciteit”, aldus de MR-voorzitter. “Ze probeert ons wijs te maken dat we er zullen geraken met batterijen.”