Thierry Neuville grijpt net naast de eindzege in Rally van Spanje

Sébastien Ogier was donderdagochtend de beste tijdens de shakedown. Vrijdagvoormiddag kwam hij na afloop van de derde rit aan de leiding. In de daaropvolgende rit nam Thierry Neuville heel even die koppositie over maar vanaf de vijfde rit was het opnieuw aan Ogier die nadien de leiding niet meer afstond. De Fransman won negen van de in totaal negentien klassementsritten. Voor Ogier is het zijn eerste zege nadat hij eind vorig jaar met rallypensioen ging, zijn eerste zege met een hybridewagen, en zijn eerste zege ook met zijn nieuwe copiloot Benjamin Veillas. Het is zijn 55e overwinning in 174 WK-rally’s.

Thierry Neuville, winnaar van de twee vorige edities van de Rally van Spanje, moest genoegen nemen met de tweede plaats. Onze landgenoot kwam vrijdagmiddag heel even aan de leiding maar moest vrijdagnamiddag zijn meerdere erkennen in de Toyota’s die in elke rit dat tikkeltje sneller waren. Op zaterdag zocht hij de ganse dag naar de juiste afstelling. Na de snelste tijd te hebben gereden in de superspecial schoof Neuville één plaats op, van drie naar twee. Zondagochtend ontbond de Belg al zijn duivels en maakte hij 6,8 seconden van zijn achterstand op Ogier goed. Maar verder kwam hij niet. Neuville eindigt als tweede. Het is zijn vierde podium dit seizoen. In de WK-tussenstand blijft hij derde.

Wereldkampioen derde

Kalle Rovanperä finisht in zijn eerste rally als wereldkampioen als derde. De Fin reed een foutloze rally maar het ontbrak hem soms aan de overtuiging en inzet die hij eerder dit seizoen wel had en waarmee op zijn 22e en 1 dag wereldkampioen werd.

Dankzij de zege van Ogier, de derde plaats van Rovanperä en de zesde plaats van Evans is Toyota ook wereldkampioen bij de merken. Het is de zesde wereldtitel van de Japanse constructeur, de derde in vijf jaar. Dat maakt de Yaris WRC en de hybride Yaris tot de meest succesvolle wagens van Toyota. Kalle Rovanperä won dit jaar zes rally’s, Sébastien Ogier één. Dat maakt een totaal van zeven op twaalf rally’s.

De twee wereldtitels zullen volgende maand extra gevierd worden tijdens de Rally van Japan, die van 10 tot 13 november gereden wordt.