Kinrooienaar in cel voor diefstallen: gevat dankzij melding van ANPR-camera

Bilzen

Een auto met een 33-jarige Kinrooienaar en een 24-jarige Nederlander uit Eindhoven is uit het verkeer geplukt na een melding van een ANPR-camera (nummerplaatherkenning) in Bilzen. Hun auto stond geseind voor een winkeldiefstal in Retie. De verdachten worden gelinkt aan een reeks diefstallen in Limburg en Antwerpen.

De onderzoeksrechter van Turnhout heeft de verdachten onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ze zitten in de gevangenis. Hun auto - met geseinde nummerplaat - passeerde dinsdagmiddag aan de ANPR-camera op de Zutendaalweg in Bilzen. Het signaal van de geseinde auto kwam binnen bij de noodcentrale 101 die de politieploegen van Bilzen meteen uitstuurde. De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft de auto geïntercepteerd op Schureveld in Bilzen. De man uit Kinrooi en de Eindhovenaar werden grondig gecontroleerd en gearresteerd.

Onderweg naar nieuw doelwit

Het kenteken op hun auto was enkele dagen eerder opgemerkt bij een winkeldiefstal in Retie, in de Antwerpse Kempen. Onderzoekers konden het duo linken aan nog meer diefstallen. Er waren ook aanwijzingen dat ze dinsdagmiddag onderweg waren naar een nieuwe doelwit: een winkel in Bilzen. Ze werden net voordien onderschept.

Woensdag zijn ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout.

maw