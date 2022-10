Kan Inge Vervotte cd&v redden? Mechelse heeft pak ervaring: stemmenkanon, jongste minister ooit en babe tegen wil en dank

Keert Inge Vervotte (44) na elf jaar afwezigheid terug naar de politiek? Die vraag zullen vriend en vijand zich stellen nu de Mechelse weer een rol gaat vervullen in de partijraad van cd&v. Partijvoorzitter Sammy Mahdi kent haar al langer, maar lijkt haar nu ook actief te betrekken bij de koers die hij met zijn partij wil varen. Met Vervotte brengt hij een politiek kanon in aanslag, maar wie is deze politica ook alweer die op amper 26-jarige leeftijd minister werd en op haar 33ste al een ‘ancien’ werd genoemd?