Benjamin (16) loopt vandaag voorop in de klimaatmars, voor Rosa: “Het kan toch niet dat haar dood niets betekend heeft?”

Op de klimaatmars vandaag stapt Benjamin Van Bunderen Robberechts (16) resoluut vooraan. Samen met de andere vrienden van Rosa, het 15-jarig meisje dat in juli vorig jaar verdronk tijdens de overstromingen in Wallonië. Hij dook nog achter haar aan, bleef er bijna zelf in. “Ik moét optimistisch blijven”, zegt hij. “Het kan toch niet dat haar dood niets betekend heeft?”