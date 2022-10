Vlaamse dierenasielen vingen vorig jaar 48.000 dieren op

De Vlaamse asielen zorgden in 2021 voor een recordaantal van meer dan 48.000 dieren. Het gaat vooral om katten (25.926) en honden (7.642). Maar evengoed om onder meer vogels (5.623), knaagdieren (1.702) en tal van andere soorten.

Omdat ook de dierenasielen het moeilijk hebben om de energiefacturen te betalen, maakt minister Weyts eenmalig een extra bedrag van ongeveer 700.000 euro vrij. Die steun komt bovenop het jaarlijkse bedrag van ook ongeveer 700.000 euro en de vergoedingen die asielen krijgen als ze dieren opvangen die in beslag werden genomen door de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn of door de politie.

1,7 miljoen euro financiële steun

De asielen kregen dit jaar in totaal al 1,7 miljoen euro financiële ondersteuning, aldus Weyts. De Vlaamse overheid vraagt aan de asielen in ruil om onder meer alle te adopteren dieren te verzamelen op de website www.adopteereendier.be, waar momenteel bijna 2.400 dieren een nieuwe thuis zoeken. Via de website krijgen alle Vlamingen die een dier in huis willen halen een gedetailleerd overzicht van de dieren die in een dierenasiel verblijven en kunnen ze eerst daar een kijkje nemen in plaats van naar een kweker te gaan.

“Dierenasielen zijn van onschatbare waarde voor het dierenwelzijn”, zegt minister Weyts. “Het is dan ook niet meer dan logisch dat we hen ondersteunen en hen zo ook aansporen hun werking verder te verbeteren.”