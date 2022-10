Limburgers stoten door in ‘The Voice’: Hasseltse Laura kiest voor Mathieu, vierdraaier Sonny gaat voor Natalia

Zowel Laura Seys (28) als Sonny Sinay (38) hebben zondagavond voor kippenvel gezorgd in The Voice van Vlaanderen en mogen door naar de volgende ronde. De Hasseltse Laura doet dat in het team van Mathieu. Sonny uit Kinrooi koos voor Natalia.

Ze vond het op voorhand eng om naar die rode draaistoelen te moeten kijken, maar drie daarvan gingen wel aan het draaien voor Laura Seys. De 28-jarige musicalactrice mocht kiezen tussen coaches Jan, Natalia en Mathieu. Jan loofde haar prachtige stem, maar Laura koos toch voor Mathieu. Hij was geraakt door haar prestatie, had er kippenvel van gekregen en draaide daarom als eerste om.

Laura Seys uit Hasselt. — © vtm

Ook voor Sonny Sinay uit Molenbeersel draaide Mathieu zich als eerste om. Nog voor de Nederlander aan het eerste refrein begon van het nummer van Céline Dion drukte de frontman van Bazart af. Maar na de allereerste ‘All By Myself’ konden ook Natalia en Jan niet achterblijven. Niet veel later volgde ook Koen Wauters, die het een eer zou vinden om met Sonny samen te werken. Het was volgens Jan “boenk erop”. “Je bent altijd curieus om te zien of ze die hoge noten gaan halen, maar ik denk dat alles klopte. Het was echt fantastisch”, zei Natalia. Sonny had van deze uitkomst niet durven dromen en koos uiteindelijk voor de enige vrouw bij de coaches. “Ik ben euforisch, ik ben echt zo blij”, klonk het.(nco)

© vtm

