Rishi Sunak kondigt kandidatuur aan “om de economie van het Verenigd Koninkrijk te herstellen”

In een Tweet liet Sunak weten dat hij zich kandidaat stelt nadat Liz Truss ontslag heeft genomen. Hij gaf aan dat het Verenigd Koninkrijk “voor een diepe economische crisis staat”. “De keuze die onze partij nu maakt bepaald of de volgende generatie Britten meer kansen krijgt dan de vorige”, klinkt het.

“Daarom stel ik me kandidaat als uw volgende premier en leider van de Conservatieve Partij. Ik wil onze economie herstellen, onze partij verenigen en resultaten boeken voor ons land.”

Om op het stembiljet te geraken, moeten kandidaten de steun krijgen van ten minste 100 Conservatieve parlementsleden. Sunak had al de steun maar liefst 124 leden nog voor hij zich officieel kandidaat stelde. De enige andere kandidaat die zich officieel kandidaat stelde is Penny Mordaunt maar die had tot nu toe slechts 23 publieke steunbetuigingen.

Boris Johnson zou het ook opnieuw zien zitten om premier te worden. Hij kwam gisteren toe in Londen na een reisje in de Dominicaanse Republiek. Hij zou ook al aangegeven hebben dat hij klaar is om opnieuw zijn kans te wagen.