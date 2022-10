Deurbelcamera filmt hoe hongerige specht per ongeluk aanbelt bij Nederlandse vrouw — © Facebook

De deurbelcamera van Moyra Meuleman heeft onlangs een grappig moment vastgelegd. De vrouw uit het Nederlandse Nunspeet kreeg via haar horloge de melding dat er iemand voor haar deur stond. Het bleek weliswaar geen persoon te zijn: in plaats daarvan was er een specht te zien op de camerabeelden.