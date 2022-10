Steuckers met twee doelpunten opnieuw beslissend voor MVV

In de Nederlandse eerste divisie heeft MVV een 3-1-overwinning behaald tegen staartploeg Den Bosch. Voor STVV-huurling Jarne Steuckers was er opnieuw een glansrol weggelegd. De 20-jarige Truienaar scoorde twee keer, wat hem een applausvervanging opleverde.

Eerder deze week had Steuckers ook al voor de eerredder gezorgd in de bekereliminatie van MVV tegen Eredivisionist Excelsior (5-1). De aanvallende middenvelder brengt zijn seizoenstotaal zo al op vijf doelpunten en zes assists in elf wedstrijden. Ook die andere huurling van Sint-Truiden, Rein Van Helden, stond tegen Den Bosch aan de aftrap. Centraal in de verdediging maakte Van Helden de partij vol.

Dankzij de overwinning blijft MVV ongeslagen in de eigen Geusselt. Het team met het laagste spelersbudget van de reeks blijft na twaalf speeldagen vlot bovenaan meedraaien. De Maastrichtenaren bekleden de tweede plaats, op vier punten van koploper Heracles. (pivan)