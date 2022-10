Op talent zit geen sleet: Kim Clijsters wint opnieuw in Luxemburg en ontmoet in finale Martina Hingis

De Belgische tennislegende Kim Clijsters is al een tijdje - opnieuw - op tennispensioen, maar de Limburgse kan het niet laten om af en toe nog eens een wedstrijd te spelen. Deze week neemt ze deel aan de Luxembourgd Ladies Tennis Masters, een toernooi met allemaal ex-topspeelsters. In de halve finale versloeg ze Agnieszka Radwanska met 6-4 6-7 en 10-7.

Nadat eerder thuisspeelster Mandy Minella zeer makkelijk voor de bijl ging (met 6-3 en 6-1), ging de 39-jarige Clijsters op haar elan door in de halve finale. Daarin ontmoette ze de Poolse Agnieszka Radwanska, een voormalige nummer twee van de wereld en dat bleek een pittige tegenstander. Clijsters won met knap tennis de eerste set met 6-4, maar verloor de tweede in een tiebreak. De beslissing moest vallen in een supertiebreak en daarin was Clijsters de beste: 10-7.

In de finale komt Clijsters de Zwitserse Martina Hingis tegen. De 42-jarige Zwitserse tennislegende versloeg de Slowaakse Daniela Hantuchova met 7-6 en 6-2. Net zoals Clijsters is Hingis een ex-nummer één van de wereld. Ze won ook (meermaals) de Australian Open, Wimbledon en de US Open.

Voor Clijsters heeft het toernooi een speciaal plaatsje in haar hart, want ze boekte haar allereerste toernooizege ooit in Luxemburg.