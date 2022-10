Verstappen is overleden Red Bull-baas Mateschitz dankbaar: ‘Moment dat ik nooit zal vergeten’

De kwalificatie in Austin, om over de hele soap rond het budgetplafond nog maar te zwijgen, was even totaal niet belangrijk meer. Max Verstappen sprak mooie woorden over de overleden Dietrich Mateschitz, de man die uiteindelijk het lef had om de Nederlander op 17-jarige leeftijd te laten debuteren in de Formule 1.

Verstappen toont zich na de kwalificatie in Austin (derde tijd) een waardig ambassadeur van Red Bull. Voor alle televisieploegen neemt hij uitgebreid de tijd om stil te staan bij het overlijden van Mateschitz, die 78 jaar werd.

Even gaat het niet meer om budget cap-gate. Natuurlijk is het een cliché, maar er zijn veel belangrijkere zaken in het leven. “De man die alles mogelijk heeft gemaakt voor mij, die is er niet meer”, zegt Verstappen. “Dat vind ik veel en veel erger dan dat andere verhaal. Daar denk ik nu helemaal niet meer aan.”

Niet op voorgrond

Mateschitz is altijd de man geweest met het finale oordeel, na nauw contact met zijn landgenoot en Red Bull Racings topman Helmut Marko. “Uiteindelijk besliste Dietrich alles”, stelt Verstappen. “Wat ik mooi aan hem vond, is dat hij nooit op de voorgrond wilde treden. Hij was een heel normaal, lief persoon. Als je iets van hem nodig had, dan stond hij voor je klaar. Ik ben blij dat ik een paar weken geleden nog bij hem thuis ben geweest. Daar heb ik een heel mooie dag gehad. We hebben over alles kunnen praten. Dat zijn momenten die ik nooit zal vergeten.”

Het overlijden van Mateschitz overschaduwt logischerwijs het hele weekeinde van Red Bull Racing, dat zondagavond (start race 21.00 uur) de constructeurstitel binnen kan halen. “We gaan proberen hem trots te maken. Ik stapte voor de kwalificatie met een klote-gevoel in de auto. Uiteindelijk moet je door en ik weet ook honderd procent zeker dat hij dat had gewild. Dietrich sprak altijd met zoveel passie over Formule 1, maar ook over andere sporten. Kijk alleen wat hij in het voetbal allemaal heeft opgezet. Hij heeft het hele merk Red Bull groot gemaakt. Daar moet je heel veel respect voor hebben.”

Toegewijd

Ook de andere Formule 1-teams, autosportfederatie FIA en de koningsklasse-top staan stil bij het tragische nieuws. Gezien de status van Mateschitz niet meer dan logisch. “De Formule 1 had er zonder hem heel anders uitgezien”, weet Verstappen. “De sport mag hem ook heel dankbaar zijn, voor wat hij allemaal heeft betekend. En hij is enorm toegewijd geweest.”

Mateschitz tijdens de GP van Oostenrijk. — © AP

Bijzaak

Verstappen kan Mateschitz op een prachtige manier herdenken, als hij zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten voor het tweede jaar op rij wint. Vanaf de tweede startplek naast polesitter Carlos Sainz – Charles Leclerc valt door een gridstraf terug naar plek twaalf – is die kans aanzienlijk. Het kan een interessante wedstrijd worden, waar sommige teams al denken aan een strategie met drie pitstops.

Voor Verstappen is het eventjes bijzaak. Al zal hij, als de helm eenmaal opgaat, op het Circuit of the Amercias niets liever willen dan winnen. Juist om Mateschitz zo een prachtige eer te bewijzen.