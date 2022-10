Karel Geraerts is fier na fenomenale comeback Union tegen Club Brugge: “Het verbaast mij niet dat mijn spelers hiertoe in staat zijn”

“Jullie hebben met jullie hart gespeeld”, zei Union-coach Karel Geraerts (40) tegen zijn spelers na het 2-2 gelijkspel tegen Club. En daar valt niets tegen in te brengen: de veerkracht van de Brusselaars was opnieuw indrukwekkend. 0-2 achter na een kwartier én met een mannetje minder verder moeten: de wedstrijd leek over en uit. Maar voetbal zou voetbal niet zijn als een comeback niet meer mogelijk was. En Union zou Union niet zijn als het er toch niet in zou blijven geloven.