Russische en Amerikaanse ministers van Defensie spreken voor het eerst in een half jaar met elkaar

De Amerikaanse en de Russische ministers van Defensie hebben voor de eerste keer in zes maanden tijd met elkaar gebeld. Dat bevestigen beide landen. Er zou gesproken zijn over de internationale veiligheid en Oekraïne.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en zijn Russische ambtgenoot Sergei Shoigu zouden vrijdag met elkaar gesproken hebben. De laatste keer dat ze dat deden was op 13 mei. Maar de perschef van het Pentagon zou aan BBC verteld hebben dat de Verenigde Staten “graag de communicatielijnen willen open houden”.

Dat beide landen nu met elkaar contact opnemen is niet toevallig. De Russische president Vladimir Poetin heeft namelijk recent gewaarschuwd voor de mogelijke inzet van kernwapens in Oekraïne en gaf aan dat de VS voor een precedent hebben bij de aanval in Japan op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar experten in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk achtenb de kans echter klein dat Poetin de dreigementen ook zal uitvoeren. Volgens de woordvoerder van het Pentagon zijn er na het gesprek tussen de twee ministers ook “geen aanwijzingen” dat Rusland besloten heeft om kernwapens in te zetten.

Eerder deze week beschuldigde Biden Poetin ervan de Oekraïners tot overgave te willen intimideren na de annexatie van vier regio’s. De Russische president “bevindt zich nu in een ongelooflijk moeilijke positie”, zei hij. “Het enige middel dat hem ter beschikking staat is het brutaliseren van individuele burgers in Oekraïne”, klonk het nog.