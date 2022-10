Wat ordelijke mensen weten (en misschien vergaten te zeggen)

Waar mensen leven, bewegen spullen. En Maaike Van Melckebeke merkt dat die spullen in haar leven nogal vaak in de richting van chaos bewegen, terwijl ze – in een gezin met jonge kinderen – toch graag iets meer rust wil. Maar hoe dan? Bij professionals en bij haar meest georganiseerde vrienden vindt ze twaalf heerlijk hacks die ze hier gul deelt. Zie het als een cadeautje van de ene chaoot voor alle anderen.