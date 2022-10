Berre Peters: “VHL miste die extra push vanop de opslaglijn”

Een vastberaden Roeselare was met een droge 3-0 een maatje te groot voor Haasrode Leuven. Geen stuntje dus voor VHL, dat enkel in de eerste set de evenknie was van de landskampioen, maar zichzelf verder niets te verwijten heeft.

Geen Simon Peeters, maar ook geen Laszlo De Paepe te bespeuren bij de Leuvenaars. Die eerste is even buiten strijd met een scheurtje in het bovenbeen, terwijl de nochtans in goede vorm verkerende De Paepe uit voorzorg aan de kant bleef met last aan de lies. Jongelingen Lennert Beelaert en Daan De Saedeleer kregen dus volop hun kans en deden dat zeker in de openingsfase niet slecht.

VHL bleef aanklampen tot 22-20, maar bleek niet opgewassen tegen de sterke Est Tammearu. “We starten zeker niet slecht en misschien lieten we in het slot zelfs een paar kansjes liggen op setwinst, maar nadien konden we hen nog amper in moeilijkheden brengen”, aldus receptie-hoek Berre Peters, die regelmatig mocht ervaren hoe moeilijk het is om tegen Roeselare te scoren.

Verstandig

“We speelden verstandig, maar iedereen weet dat zij enorm gedisciplineerd zijn in block-defense. We kunnen niemand iets verwijten, behalve dat we echt wel beter moeten serveren. Net daarom konden we hen niet onder druk zetten, al is dat ook hun verdienste in receptie.”

“We misten die extra push vanop de opslaglijn om hen pijn te kunnen doen. Dan weet je dat een scherp Roeselare, dat zich toch wilde tonen aan het thuispubliek na de nipte 2-3-zege tegen Guibertin, te sterk is.”

Niet onlogisch dat de Leuvenaars na de openingsspeeldag hoopten op een kleine stunt, maar ook niet abnormaal dat Roeselare in set 2 niet eens moest doorduwen om een geruststellende voorsprong (17-11) uit te bouwen en in set 3 bij 18-14 de beslissende kloof verzilverde.

“Ik heb het gevoel dat ze nog sterker zijn dan vorig seizoen en hun nieuwe opposite (Koukartsev, khk) is een echte aanwinst”, bevestigt ook Peters.

“Toch zijn we niet met een slecht gevoel vertrokken omdat we een degelijke match spelen. Laat ons nu dus maar voluit gaan tegen Gent woensdag, want zij kunnen samen met Guibertin wel eens onze grootste concurrent worden.”

“Gent was vorig seizoen al goed en het lijkt dat ze nu nog stabieler zijn. De concurrentie voor die plek in de top 4 is er dus zeker niet minder op geworden”, beseft ook Berre Peters.