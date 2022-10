Van aardappelschil tot wortelloof: zo kook je met ‘afval’

Kieper je die verlepte kruiden zonder verpinken de groencontainer in? Krijgen de kippen het stugge loof van je bloemkool? Of belanden je zanderige aardappelschillen in je favoriete krant? Door zero waste te koken verspil je minder voedsel en bespaar je ook nog eens flink op je portemonnee. Daarom een handvol tips van twee bekende chefs. Van wortelgin over aardpeerpoeder tot fond van knolselder. “Creatief zijn met keukenafval levert verrassend veel lekkers op.”