Ex-Racing Mechelen vedette Bill Varner was bodyguard van The Kardashians, Snoop Dogg en Kanye (Ye) West

Groot applaus en staande ovatie zaterdagavond in de Mechelse Winketkaai. Eerst voor iconen van Racing Maes Mechelen als onder meer Bill Varner, Ronny Bayer Eric Struelens, Rik Samaey en Jacques Stas en dan voor Kangoeroes Mechelen dat in de regionale clash en in het kader van de vierde speeldag van de BetFirst BNXT League met een demonstratie tegen Telenet Giants Antwerp uitpakte. De meeste aandacht ging naar Bill Varner. De 62-jarige ex-forward was één van de beste Amerikanen die ooit in België speelde.

Zes seizoenen was Bill Varner bij Racing Mechelen actief. Vijf titels op een rij en driemaal de Belgische Cup fonkelen op zijn palmares. De stijlrijke Amerikaan was in die periode goed voor een gemiddelde van maar liefst 33 punten, 7 rebounds en 2 assists. Toen in 1995 Racing Mechelen met financiële problemen kampte en later fusioneerde tot Racing Basket Antwerpen verliet Varner Mechelen met een wrang gevoel. Hij was nog tot 2002 actief in vooral Spanje (o.a. Valencia), Venezuela en Frankrijk. Op 42-jarige leeftijd vertrok hij terug naar Amerika waar hij een tijdje brandweerman was. “Bill maakt elke week een “veertiger” bij de basketbalploeg van de brandweer,” gaf Eddy Casteels, vroegere assistent-coach van Bill Varner bij Racing Mechelen mee. “Ik was inderdaad een tijdje bij de Fire Department. Ik vond echter snel een nieuwe uitdaging en werd bodyguard van celebrities,” zei Bill Varner, die door de vroegere fans van Racing Mechelen druk werd gesolliciteerd. “Ik woonde toen met mijn vrouw in Hollywood en was bodyguard van onder meer The Kardashians, Snoop Dogg en Kanye West (Ye). Ik woon intussen in Las Vegas en heb mijn eigen bedrijf met bodyguards opgericht.”

Bill Varner gaf de symbolische opworp. — © BELGA

Bill Varner kreeg met zijn voormalige ploegmaats van Racing Mechelen net voor aanvang van de wedstrijd Kangoeroes Mechelen en Telenet Giants Antwerp een staande ovatie van de fans en gaf nadien de symbolische opworp. “Dit is emotioneel. Ik zag kerels als Rik, Ronny, Paul, Eddy, Jacques en Dirk meer dan twintig jaar niet. Het zijn mijn “brothers”. Op het etentje voor de wedstrijd hebben we lekker bijgepraat. Tony Van de Bosch was uiteraard een goede gids,” knipoogde Varner. “Racing Mechelen blijft mijn beste periode als basketbalspeler. Op en naast de court. De connectie met coach Van Kers (Lucien Van Kersschaever), mijn ploegmaats en uiteraard de fans zal ik nooit vergeten. Die herinneringen zitten voor altijd in mijn hart,” aldus nog Bill Varner. In het voorjaar van 2023 komt er een documentaire van BELGA Sport over het grote Racing Mechelen van de jaren tachtig en negentig met iconen als Bill Varner en co. Zij speelden toen ook de Euroleague tegen topploegen als Real Madrid, Cibona Zagreb en Milaan en tegen legendarische wereldsterren als Arvidas Sabonis, Drazen Petrovic, Mike D’Antoni, Bob McAdoo en Dino Meneghin. De misschien wel beste Belgische basketbalploeg ooit kwalificeerde zich toen zelfs voor de Final 16 van de Euroleague en miste op een haar de Final 8.