Elise Mertens treft als topreekshoofd een kwalificatiespeelster in eerste ronde Tampico

Elise Mertens (WTA 34) neemt het komende week in de eerste ronde van het WTA 125-toernooi in Tampico (hardcourt/115.000 dollar) op tegen een kwalificatiespeelster. Dat bepaalde de loting zaterdag. De Belgische nummer één is het topreekshoofd in Mexico.

Wie die kwalificatiespeelster wordt is nog niet bekend. Mertens werd deze week in de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Guadalajara (hardcourt/2.527.250 dollar), ook in Mexico, uitgeschakeld. Ze miste drie matchballen tegen de Russische Anna Kalinskaya (WTA 73).

De Limburgse bereidt zich verder voor op de Masters in het dubbelspel in het Amerikaanse Forth Worth (31 oktober-7 november). Ze speelt daar opnieuw aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova.