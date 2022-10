Daan Soete deelt naar aanloop van WB Tabor prikje uit aan organisator Tomas van den Spiegel: “Denk eens na over compensaties”

Zondagnamiddag wordt in het Tsjechische Tabor de derde manche van de Wereldbeker veldrijden afgewerkt. Na een uitstap over de oceaan is het al de tweede buitenlandse reis op rij voor het veldritpeloton. Enerzijds interessant, anderzijds voor veel renners een trip met een flink kostenplaatje.

Eliterenner Daan Soete, na twee manches knap vijfde in de stand van de Wereldbeker, deelt zondagochtend op sociale media een kleine oproep naar Flanders Classics CEO Tomas van den Spiegel, die de Wereldbeker organiseert. Want zelfs voor de absolute top in het veldrijden lopen de reiskosten danig op dat het een probleem wordt.“Allemaal goed en wel die exotische bestemmingen Tomas van den Spiegel, maar denk je ook eens na over compensatie reiskosten voor renners en teams?”, klinkt het door de renner van Deschacht-Hens-Maes. Dit weekend liet Van den Spiegel namelijk vallen gesprekken te voeren met nog exotischere crosslocaties in onder meer Afrika en Zuid-Amerika voor de komende seizoenen van de Wereldbeker.