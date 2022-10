Oververhitte kachelpijp veroorzaakt dakbrand in Molenbeersel

In de Grootbroekstraat in Molenbeersel heeft een brand zaterdagavond het dak van een huis vernield. Door de stralingswarmte van de kachelpijp ontvlamde isolatiemateriaal. De eigenaar had het huis nog maar net gekocht.

De brandweer van Bree kon voorkomen dat het vuur zich verspreidde over het volledige dak. In de veranda stond een kacheltje dat was aangestoken. De kachelpijp werd zo heet dat die in het dak van de veranda het isolatiemateriaal en nog wat plastic deed branden.

De eigenaar van het huis woont nog bij zijn ouders. Hij had het huis nog maar net gekocht. De brand heeft zware schade aangericht aan het dak.

De brandweerofficier van Bree stipt het risico van kachelpijpen aan. “De installatie moet goed gebeuren want ze produceren grote stralingswarmte en die moet weg kunnen. Er mag dus geen contact zijn met brandbare materialen.”

