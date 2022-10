SINT-TRUIDEN

Zaterdag is de eerste druivenoogst in Ordingen geplukt. “Amper 3 maanden nadat de eerste stokken van de wijngaard werden aangeplant, is het een verrassende goede oogst”, zegt kasteelheer en initiatiefnemer Richard Sleurs. De eerste productie was goed voor 950 kilo druiven. Na verwerking goed voor van een 800-tal mousserende wijnflessen.