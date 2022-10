Maasmechelen/Hasselt/Mechelen

Dubbele gezinsuitbreiding bij de Regi Family. Zaterdagavond verwelkomde Regi Penxten Arno Louwette en Melanie Opio Amollo in zijn muzikaal nest. En waar kon dat beter dan in Regi’s tweede thuis: het Sportpaleis. “We zullen het pas echt beseffen als we ons gezicht in het nieuws zien”, zeggen de winnaars van ‘Regi Academy’.