Bart Swings valt net naast het podium bij debuut schaatsseizoen

Bart Swings is het na-olympisch schaatsseizoen begonnen met een vierde plaats. De winnaar van het goud op de minimarathon in Peking moest zaterdag tijdens de eerste echte marathon in Amsterdam buigen voor de verrassende Nederlander Jeroen Janissen, die vier ronden voor het einde van de 125 ronden lange wedstrijd ontsnapte uit een kopgroep van acht schaatsers. Bart Hoolwerf eindigde als tweede, Harm Visser als derde.

Aanvankelijk kreeg Swings door de organisatie de derde plaats toebedeeld, maar na nadere bestudering van de finishfoto moesten ze hun uitslag aanpassen. Het was de vijftigste keer dat om de Jaap Eden Trofee werd geschaatst. De marathon in de openluchtbaan van Amsterdam is de eerste in een reeks van veertien races voor de KNSB marathon Cup. Veel specialisten op de marathon zijn erop gebrand juist deze wedstrijd te winnen.

Het was een rustige herfstavond: een graadje of twaalf, weinig wind. De schaatsers die elkaar op de oudste 400-meterbaan van Nederland na een warme zomer weer troffen, zijn wel minder gewend. Naarmate de wedstrijd vorderde, vormde zich een laagje nevel boven het ijs. Striemende regen en storm is het gebruikelijke scenario.

Swings had de avond tevoren in Heerenveen tijdens een testwedstrijd de drie kilometer afgelegd in 3.38,97, een slordige twee seconden langzamer dan zijn persoonlijke recordtijd die uit 2020 dateert (3.36.98). Met de snelheid zit het dus wel goed, had de Vlaams Brabander vastgesteld.

Vedette Bergsma

Voor aanvang van de openingswedstrijd werd Swings nauwelijks genoemd. Veel aandacht was er voor de Nederlandse kampioen Jorrit Bergsma, die zijn eerste optreden in het shirt van de kapitaalkrachtige ploeg van Jumbo-Visma zou verzorgen. Dertien jaar lang had hij marathons in het team van zijn coach Jillert Anema gereden. Met Sjoerd den Hertog, de cupwinnaar van vorig seizoen en de sterke sprinter, zou Bergsma een ijzersterk duo vormen.

Den Hertog, die al twee keer in Amsterdam won, maakte deel uit van de groep van acht, die veertig ronden voor het einde werd gevormd. Hij had vrijdag ook met een drie kilometer de snelheid getest (3.51.31). Den Hertog hield Swings zaterdag voortdurend in de gaten. Met Harm Visser was hij even op avontuur gegaan. Maar Swings en Robert Post achterhaalden de vluchters. De favorieten verkeken zich op de 25-jarige outsider Janissen, die zijn eerste overwinning boekte. Bergsma liep een achterstand van twee ronden op en werd 35e.