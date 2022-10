Forse toename van aantal plofkraken in Europa en gebruikte explosieven worden gevaarlijker

Het aantal plofkraken neemt in Europa drastisch toe. Daarnaast worden ook de explosieven waarmee de criminelen de geldautomaten viseren steeds zwaarder en gevaarlijker. Dat zegt Europol.

“Steeds vaker worden extreem zware explosieven gebruikt, waardoor zelfs gebouwen instorten en onschuldige mensen kunnen omkomen”, verklaarde Europol-woordvoerster Claire Georges in Den Haag aan het Duitse persagentschap dpa.

De trend werd door de onderzoekers in heel wat Europese landen vastgesteld, met in het bijzonder Duitsland, Zuid-Europa en de Baltische staten. De plofkraken zijn veelal het werk van goed georganiseerde criminele bendes die gespecialiseerd zijn in dit soort misdaden en vaak internationaal opereren, aldus de woordvoerster. “Het zijn de moderne bankovervallen”, zei ze.

Exacte cijfers voor heel Europa zijn voorlopig niet beschikbaar, omdat de EU-lidstaten alleen internationale gevallen aan de Europese politieautoriteit melden.