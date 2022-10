Derde mandaat voor Chinese leider Xi Jinping

Xi werd in een stemming achter gesloten deuren voor nog eens vijf jaar herbenoemd als secretaris-generaal van de partij. De procedure was slechts een formaliteit, maar stelt Xi Jinping in staat een derde en nooit eerder geziene presidentiële termijn van vijf jaar te krijgen in maart volgend jaar. Hij staat bekend als de machtigste leider sinds Mao Zedong, de grondlegger van het communistische China.