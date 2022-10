Man schiet twee medewerkers van ziekenhuis in Texas dood

In een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Texas heeft een man het vuur geopend en twee medewerkers neergeschoten. Beide slachtoffers zijn aan hun verwondingen bezweken. De feiten deden zich zaterdagvoormiddag plaatselijke tijd voor in het Methodist Dallas Medical Center, nabij de verloskamer. De schutter werd door de politie neergeschoten en opgepakt.

Het ziekenhuis laat in een reactie weten “kapot” te zijn van het verlies van twee geliefde teamleden. Volgens de politie is er inmiddels geen gevaar meer voor patiënten of personeel na de aanval. Naar het motief van de dader is het voorlopig nog gissen.

Het incident doet denken aan een andere tragedie in juni. Toen opende een man het vuur in een ziekenhuis in Tulsa, Oklahoma, en doodde daarbij vier mensen waaronder de chirurg die hem had geopereerd. Hij sloeg nadien de hand aan zichzelf.