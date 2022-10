Griet Hoet en Anneleen Monsieur steken op de kilometer wereldtitel op zak: “Nooit verwacht dat dit zou lukken”

Griet Hoet heeft zich zaterdag op de piste in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines (Parijs) met stuurvrouw Anneleen Monsieur tot wereldkampioene op de kilometer gekroond. De Gentse tandem finishte in 1:07.410 en liet daarmee Australië (1:07.903) en Groot-Brittannië (1:07.991) achter zich.

Voor de 43-jarige Hoet is het WK de laatste internationale competitie. Ze stond voor de vierde keer op het podium na een groot kampioenschap, maar voor het eerst op het hoogste trapje. In 2020 veroverde ze op het WK in Milton zilver in de sprint en brons in de achtervolging, vorig jaar op de Paralympische Spelen in Tokio brons op de kilometer. Na dit seizoen hangt Hoet de tandem aan de haak. Woensdag 15 november nemen Hoet en Monsieur op de Zesdaagse van Gent in de regenboogtrui afscheid van het Belgische publiek.

“Ik besef het nog niet honderd procent en zal het pas beseffen als ik die regenboogtrui aantrek tijdens de podiumceremonie”, vertelde Hoet meteen na de wedstrijd. “Na onze bronzen medaille in Tokio beseften we dat we onze focus van de individuele achtervolging naar de kilometer moesten verleggen en dat heeft geloond. We draaien al lang mee en deden altijd mee voor de medailles, maar nu was kiezen belangrijk.”

“Ik had nooit verwacht dat dit nog zou lukken”, pikte Monsieur in. “Onze trainer zei dat dit een unieke kans was om wereldkampioen te worden en ik heb tijdens de wedstrijd enkel daaraan gedacht. Het is fantastisch om onze carrière zo af te sluiten. Ik kan niet gelukkiger zijn dan nu.”

Ewoud Vromant grijpt net naast de medailles, ook Niels Verschaeren komt net tekort voor het podium

Werelduurrecordhouder Ewoud Vromant (klasse C2) slaagde er zaterdag net niet in eremetaal te veroveren in de achtervolging. In de wedstrijd om het brons moest de titelverdediger zijn meerdere erkennen in de Brit Ryan Taylor. In het omnium staat Vromant na drie van vier onderdelen op de vierde plaats, op gelijke hoogte van nummer drie Taylor.

Niels Verschaeren (C5) strandde op de kilometer in 1:05.684, 377 duizendsten te traag voor het podium, eveneens op de vierde plaats. Diederick Schelfhout (C3) moest met een kilometer in 1:09.658 vrede nemen met een vijfde plaats. Dat is ook zijn eindklassering in het omnium. Ook op de kilometer werd debutant Jarno Thierens (C4) in een persoonlijk record (1:09.165) zesde, Louis Clincke kon zich met een vijftiende plaats in de kwalificaties niet voor de finale plaatsen. Het omnium beëindigde Clincke op de negende plaats, Thierens op de tiende. Milan Thomas greep met stuurman Jonas Goeman met een vijfde plaats net naast een ticket voor de medaillestrijd van de achtervolging.

Zondag rijden Hoet en Monsieur nog de sprint, net als Thomas en Goeman. Vromant start in de 15 kilometer scratch. Daarnaast staat ook nog de teamsprint op het menu.