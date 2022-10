Hubo Handbal en Volendam schieten niks op met gelijkspel

Hubo Handbal had na drie nederlagen op rij nood aan een overwinning. En het zag ernaar uit dat het die ook zou pakken. Maar de Limburgers gaven in de tweede helft al te gemakkelijk een voorsprong van vijf doelpunten uit handen. Negentig seconden voor tijd leek die zege bij 28-26 dan toch binnen maar ook nu wer twijfel in het spel van de Limburgers die de oranjehemden uit Volendam weer langszij zagen komen. En Arber Qerimi kreeg in de laatste seconde nog de kans om de fusieploeg aan de zege te helpen maar hij miste vanop de strafworplijn.

© Bart Borgerhoff

Meer verdiend

“Jammer”, geeft ook doelman Kevin Siraut toe. Siraut was met achttien reddingen uitblinker bij de Limburgers maar de overwinning vieren zat er niet in. “Dit team vediende nochtans meer. We toonden een uitstekende wedstrijdmentaliteit, knokten voor elke bal maar naar het einde toe zaten we door onze beste krachten heen. Gebrek aan wisselmogelijkheden brak heel zuur op.”

Coach Portengen zat voor de wedstrijd inderdaad met de handen in de haren. Pivot Nathan Bolaers moest vervangen worden. Zijn stand-in Glenn Gevers was evenmin wedstrijdfit en stond zijn plaats al vroeg in de wedstrijd af aan Devisch. Doleman Vanhove (klierkoorts) kwam al evenmin aan spelen toe en De Bruyn (kruisbandletsel) kon ook al niet als invallersdoelman op de bank plaatsnemen. Brecht Vanbrabant was na 4 seizoenen handbalpensioen weer van de partij.

HUBO HANDBAL: Di Giacomo 5, Heeren 3, Carvalhais 2, Devisch 1, Bertels 1, Marchal 3, Gevers, Merken, Degbey 2, Qerimi 7, Glesner 4, Baart, Boiten, Vanbrabant, Dupont.

VOLENDAM: De Lange, Nagtegaal 8, Pocas 5, Axt, J. Roefs 3, Blokzijl 2, Kooijman 1, Baijens 1, Schneider 4, Van Gils, Neuteboom, Mc Clelland, Schöll 2, T. Roefs 2, Pavicevic.