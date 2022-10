Blije gezichten bij Union na onwaarschijnlijke comeback tegen Club Brugge: “Dit voelt toch een beetje als een overwinning”

Coach Karel Geraerts was niet helemaal tevreden met de geleverde prestatie van zijn team. “Het is dubbel”, klonk het bij de coach. “Ik baal van het eerste kwartier. Ik heb nog geen beelden gezien, maar mijn assistenten vertelden me dat de fout van Adingra misschien buiten de zestien was. Maar de scheids en de VAR hebben gekeken, dus dan zal het wel kloppen. Dit is heel zuur als je thuis 2-0 achter komt. Maar daarna heb ik een geweldige spirit gezien van dit Union. Wat met vooral gelukkig maakt, is dat we zijn blijven voetballen. Oke, je moet het balbezit dan wel aan Club Brugge laten, maar vanaf we da bal hadden zijn we vooruit blijven voetballen. En niet enkel met lange ballen. We probeerden zo nog iets te forceren.”

“Op het einde van de rit is dit gelijkspel verdiend. De spelers hebben dubbel zoveel moeten werken voor het team. Brugge speelde zonder veel diepgang omdat we goed stonden en het hen zo moeilijk maakten om de opening te vinden. Je weet dat je in dit stadion dan toch nog een kans gaat krijgen. En dat is ook gebeurd. We hebben een groot hard getoond, maar vooral kwaliteit getoond. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Ik ben een heel fiere coach vandaag.”

Ondanks de rode kaart van Adingra, hield Union bij momenten het hoofd koel. “Een rode kaart is altijd zuur”, gaat Geraerts verder. “Die beslissing kan je niet meer terugdraaien. De emoties hebben vandaag gelukkig niet de bovenhand gehaald, want dat had gerust kunnen gebeuren vandaag.

© Isosport

Bart Nieuwkoop glundert na knappe comeback: “Getoond dat we veerkracht hebben”

Doelpuntenmaker Bart Nieuwkoop bezorgde zijn team tien minuten voor tijd toch een punt. “Dit gelijkspel voelt een klein beetje als een overwinning”, was de Nederlandse flankverdediger bijzonder tevreden met het punt. “Om met tien man 2-0 achter te komen tegen Club Brugge en toch nog terug te komen, dat laat zien dat we veerkracht hebben in het team. Het overkomt ons niet vaak dat we zo slecht aan de wedstrijd beginnen. Maar met tien man komen we toch terug in de wedstrijd. Niet alles zat mee vandaag. Het was moeilijk om met sommige beslissingen om te gaan vandaag. Dan moet je gewoon rustig blijven en jezelf niet verliezen in randzaken.”

Union maakt zo korte metten met de statistiek dat het de voorbije jaren niet kon scoren tegen Club Brugge. “Ze hebben een fantastische keeper”, aldus Nieuwkoop. “Gelukkig konden we vandaag hem toch twee keer kloppen.”