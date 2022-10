Kangoeroes Mechelen dolt met Telenet Giants Antwerp

De regionale clash van tussen Kangoeroes Mechelen en Telenet Giants Antwerp bracht een schitterende collectieve zege voor de Maneblussers. De Mechelaars waren energiek en outstanding in aanval en scherp in defense, de Sinjoren speelden vooral zonder passie en waren in verdediging nergens. Voor Kangoeroes Mechelen de tweede zege uit vier wedstrijden in de BetFirst BNXT League, voor de Giants een 1 op 3. Wen Mukubu (18 punten, 11 rebounds, 6 assists), Mattias Palinckx (18 punten, 10 rebounds), Brian Fobbs (24 punten) en Jonas Foerts 24 punten (6 op 10 driepunters) waren de uitblinkers bij Kangoeroes.

Na de symbolische opworp van Bill Varner, ex-vedette van het grote Racing Mechelen die met onder meer Rik Samaey, Eric Struelens en Ronny Bayer in een sfeervolle Winketkaai werd gevierd, startte Kangoeroes Mechelen furieus. Jonas Foerts dropte bommen, Domien Loubry was weer dartel en Brian Fobbs en Wen Mukubu zorgden voor de fysieke power. Antwerp Giants stond erbij en keek ernaar en de Maneblussers liepen weg naar een 13-2 voorsprong. Defensief rammelde het langs alle kanten bij de Sinjoren en een collectief sterk Kangoeroes Mechelen liep in het eerste kwart simpel verder weg. Van 20-8 ging het naar een 32-16 bonus na tien minuten. Kangoeroes lukte in het eerste schuifje 14 op 16 shots, waarvan 4 op 6 driepunters.

In het tweede kwart toch wat meer karakter van Telenet Giants Antwerp. Thijs De Ridder scoorde en werkte hard en de afscheidnemende Mo Watson zorgden na een 1-7 tussenspurt voor een bescheiden Antwerpse remonte: 39-28. Mattias Palinckx domineerde evenwel in the paint en Jonas Foerts bleef bommen afvuren (4 op 5 in de eerste helft): 51-36. Bij een 54-41 tussenstand in het voordeel van Kangoeroes moest Domien Loubry met een open wond aan de neus en veel bloed het parket verlaten. De Giants profiteerden en milderden naar een 54-44 ruststand. Domien Loubry werd tijdens de rust opgelapt en kon toch de tweede helft aanvatten. De Giants, die het tweede kwart met 22-28 hadden gewonnen, konden geen vervolg brengen. Meer zelfs, het team van coach Ivica Skelin miste vuur en was vooral defensief een ploeg zonder ziel. Meer had Kangoeroes Mechelen niet nodig om snel weer afstand te nemen. Na 63-49 en een lichte onsportieve fout van Jean-Marc Mwema nette Jonas Foerts de twintiger voor Kangoeroes Mechelen: 73-53.

In het slotkwart kwam de prachtige Mechelse zege, dat de rebound indrukwekkend domineerde (39-20) uiteraard niet meer in gevaar. Telenet Giants Antwerp maakte nog nauwelijks een vuist, was nu ook in aanval te egocentrisch en werd door een gezwind Kangoeroes Mechelen van het parket gelopen: 88-68 en 91-71. Jammer genoeg voor Kangoeroes Mechelen viel Domien Loubry met een voetblessure in de slotfase nog uit. Het feestje in Mechelen kon in een zinderende Winketkaai evenwel wel losbarsten. De Mechelaars misten dan nog het geblesseerde trio Jo Van Buggenhout, Luka Kotrulja en DeAndre Davis.

Kangoeroes Mechelen-Telenet Giants Antwerp 99-77

Kwarts: 32-16, 22-28, 25-15, 20-18

Kangoeroes Mechelen: Loubry 7, Mukubu 18, Thsimanga 0, Mennes 2, Fatlind 0, Fobbs 24, Foerts 24, Palinckx 18, Thomas 3, Aririguzoh 3

Telenet Giants Antwerp: Watson 18, Goodin 7, Hamm 7, Woodson 11, D’Espallier 2, De Ridder 18, Rogiers 4, Mwema 0, Upshaw 10