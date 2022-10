Club Brugge likt zijn wonden na gelijkspel tegen Union: “Leergeld, maar wel duur leergeld”

Club Brugge is er niet in geslaagd om tegen tien spelers van Union de drie punten te pakken. De troepen van Carl Hoefkens waren na afloop dan ook bijzonder teleurgesteld met de puntendeling. “Deze wedstrijd hadden we altijd moeten winnen”, klonk het.

Dennis Odoi ziet Club in de slotfase nog gelijkspelen: “We moesten gewoon slimmer zijn”

“We hebben gefaald”, was Dennis Odoi na afloop duidelijk voor de camera van Eleven Sports. “We begonnen heel sterk aan de wedstrijd en scoren al na één minuut. Dan pakken zij ook nog eens een rode kaart en hebben we eigenlijk de controle op de wedstrijd. We wisten dat ze sterk waren op stilstaande fases en zo kwamen ze ook terug in de wedstrijd. Tijdens de rust hebben we geprobeerd om wat dingen te veranderen om zo wat meer controle te krijgen. Maar dan scoren ze toch op de tegenaanval. In die fase moesten we gewoon slimmer zijn en vroeger een fout maken op Lapoussin. Dat deden we niet en dan gaat die bal binnen.”

Club Brugge slaagde er na de pauze niet in om Union helemaal uit te tellen en betaalde dat in het slot cash. “We probeerden aan te vallen, maar om de een of andere reden stonden we aanvallend toch niet goed”, ging Odoi verder. “Het is niet omdat zijn aanvallen, dat wij niets kunnen doen. Het is onze taak om ons verdedigend te organiseren en zo die aanvallen eruit te halen. Dat was vandaag onvoldoende.”

© Isosport

Casper Nielsen kan terugkeer naar het Dudenpark niet verzilveren met een zege: “Moeilijk om te zeggen waar het fout liep”

Voor Casper Nielsen was het een speciale terugkeer naar het Dudenpark. De Deen was vorig seizoen nog een van de smaakmakers bij de Unionisten. “Dit hadden we nooit uit handen mogen geven”, was Nielsen teleurgesteld in het resultaat. “We hadden op voorhand nog gepraat over hun stilstaande fases en dan valt die eerst goal toch op een vrije trap. Dat moet beter. Het zijn stomme doelpunten. Dit komt hard aan. We hadden nooit mogen verliezen.”

“Het is moeilijk om te zeggen waar het fout liep. We geven de doelpunten te makkelijk weg en hadden misschien dat derde doelpunt moeten maken om de wedstrijd helemaal in een beslissende plooi te leggen. Het was fijn om hier terug te zijn. Ik ben goed ontvangen. Het was echt mooi om te zien hoe de fans me hebben verwelkomd. Maar ik ben nu vooral teleurgesteld in het resultaat. Als ik speel, wil ik winnen. Zo hoort het ook.”

© BELGA

Coach Carl Hoefkens: “Bij elke mogelijkheid van hen kroop er onrust in de ploeg”

“We begonnen goed aan de match en vonden perfect de ruimtes”, zag Hoefkens zijn troepen uitstekend aan de wedstrijd beginnen. “Maar dan kom je in een situatie waarin je alles te verliezen hebt, met een 0-2-voorsprong tegen tien man. Voor ons is dat de grootste leerschool. We hebben veel jonge jongens. Dat is ook een leerschool voor hen om in deze moeilijke omstandigheden. Union kwam in een situatie waarin ze niets meer te verliezen hadden en alles of niks konden spelen op veel momenten. Wij zijn dan veel te onrustig geweest. In balbezit was het onvoldoende. Dan merk je dat je in de verkeerde positie komt en in balverlies niet meer juist staat. Van dat gevoel hebben we ons nooit kunnen herstellen. Dat is voor mij het moeilijkste om te accepteren vandaag.”

Het publiek zat er op vandaag. Bij elke mogelijkheid van hen kroop er onrust in de ploeg. Daarvan hebben we ons nooit kunnen herstellen. Dat kan gebeuren. Dat hebben we ook in Lazio Roma meegemaakt. Toen vielen wij met tien en hadden zijn net hetzelfde. Dat moeten we nemen naar de volgende wedstrijden.”

“In balbezit hebben we vaak de verkeerde keuzes gemaakt. Je moet proberen te gaan voor die derde goal, maar wel in balverlies juist blijven staan. Die rust en die concentratie viel vandaag voor een deeltje weg, en dat kroop in het hoofd van heel wat jongens. Dit is leergeld, maar wel duur leergeld.”