Na één tegendoelpunt tegen Charleroi en drie tegen Club Brugge hield Jo Coppens tegen OH Leuven voor het eerst zijn netten schoon. De doublure van de geblesseerde Daniel Schmidt had echter liever gewonnen, maar trok zich op aan de steun van het thuispubliek: “Dit was nog eens de sfeer van het oude Stayen”, stelde de Zonhovenaar vast.