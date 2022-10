Regi kiest niet één, maar twee winnaars in ‘Regi Academy’: “Ze barsten allebei van het talent”

Een sing-off van het nummer Hang On voor 20.400 toeschouwers. Die prestatie zou bepalen wie Regi Academy zou winnen. En dat waren er dus niet één, maar twee. Arno Louwette, de enige resterende jongen, en Melanie Opio Amollo werden uitgeroepen tot winnaars en mochten de nieuwe single Als ik mezelf verlies zingen.

© Kris Van Exel

“Ik hield van begin af aan alle pistes open. Als het niveau in deze editie niet hoog genoeg lag, had de Regi Academy dit jaar gewoon geen winnaar. Maar het niveau lag duizelingwekkend hoog en het werd zelfs tot op het laatste moment moeilijk kiezen. Kiezen is verliezen, et voila, dit jaar heeft de Regi Academy twee winnaars. Arno en Melanie barsten van het talent, dus ik ben heel blij dat mijn team in één klap twee kleppers rijker is”, verklaarde Regi zijn keuze.