Casper De Norre na gelijkspel tegen ex-ploeg: “Dit STVV is moeilijk te ontwrichten”

“Als je twee keer op rij verliest, is het belangrijk dat je opnieuw punten pakt”, reageerde De Norre na afloop van het doelpuntenloze gelijkspel. “Eén punt is niet waar we op gehoopt hadden maar misschien is het wel een terechte uitslag. De eerste helft verliep gesloten, in het begin van de tweede helft was STVV dominanter maar na die rode kaart namen wij over. Alleen wilde de bal niet goed vallen of ontbrak bij ons de laatste pass.”

Bij OH Leuven likten ze hun wonden na de voedselvergiftiging die de spelerskern deze week trof. Ook De Norre ontsnapte er niet aan. “Dinsdag is een dag die ik niet snel zal vergeten”, aldus de middenvelder. “Ik kreeg niets naar binnen en moest vier keer overgeven. Omdat bijna iedereen van de ploeg getroffen was, moest ik wel aantreden in de match tegen Eupen (die OHL met 4-2 verloor, nvdr.). Maar nu mogen we dat niet meer als excuus inroepen. Uiteindelijk is iedereen maar één dag echt ziek geweest.”

© BELGA

Speciale wedstrijd

De Norre speelde tegen de ploeg waar hij zijn kans kreeg in eerste klasse. “Dat blijft speciaal natuurlijk, want bij STVV ben ik destijds doorgebroken. De ploeg van toen is echter niet te vergelijken met die van nu. Dit STVV is een fysiek sterke ploeg die de rangen goed gesloten houdt. Met elf tegen elf was het lastig om door hun organisatie te geraken. Als je tegen dit Sint-Truiden op achterstand komt, wordt het moeilijk om dat nog om te buigen. Al hadden we hier wel kunnen winnen als we onze momenten beter hadden uitgespeeld.”