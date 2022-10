Max Verstappen smeert Leclerc 3 tienden aan in laatste training in Texas

Max Verstappen draaide de snelste ronde in de laatste vrije training in Austin, Texas. Op het Circuit of the Americas was hij 3 tienden sneller dan Charles Leclerc. De kwalificaties beginnen om middernacht Belgische tijd.

De derde vrije training won aan gewicht omdat de tweede, van vrijdagnamiddag, opgeofferd werd als bandentest. Pirelli wou toen het rubber voor 2023 testen en dat maakt die rondetijden weinig relevant. Toch was er daar goed nieuws voor Max Verstappen, want Pirelli wil volgend seizoen vooral de voorbanden meer grip geven. Een auto met een goed plakkende voorkant en een lossere achterkant is precies wat Verstappen het liefst heeft. Maar dat is voor volgend jaar.

Ook voor dit weekend oogt alles goed voor Verstappen. De kersverse wereldkampioen was 3 tienden sneller dan de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Vooral Sainz wordt dit weekend zijn tegenstander, want Leclerc nam een nieuwe motor en nieuwe turbo in dienst en loopt daarom tien strafplaatsen op. Sergio Perez, Fernando Alonso en Zhou Guanyu krijgen vijf strafplaatsen.

Brad Pitt in de pits, hier met Max Verstappen. — © RR

Leclerc is met Perez in strijd om de titel van vice-kampioen, maar dat interesseert de Monegask niet zo hard. “Tweede is altijd mooier dan derde, maar daar ligt mijn focus niet. Ik wil deze laatste vier races vooral gebruiken om volgend seizoen sterker voor de dag te komen.”

In het dossier van de budget cap, de overschrijding door Red Bull en de minnelijke schikking die de FIA heeft voorgesteld, is er nog steeds geen nieuws. Christian Horner, teamhoofd van Red Bull, kon nog niet vertellen of de schikking wordt aanvaard. Hij haalde wel uit naar Zak Brown van McLaren, die hem van valsspelen heeft beschuldigd.

De kwalificaties starten om middernacht Belgische tijd. De GP van de VS wordt zondag om 21 uur Belgische tijd verreden. (mc)