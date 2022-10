OVERZICHT BENE-League. Bocholt en Pelt aan de leiding, Hubo Handbal speelt gelijk

De verrassing van de achtste speeldag in de BENE-League kwam van Belgisch kampioen Visé. Vorig seizoen gingen spelers van de twee ploegen nog met mekaar op de vuist, zaterdagavond waren de gemoederen iets minder verhit. De Luikenaars waren zestig minuten baas en haalden het met overtuigende 27-38-cijfers van Nederlands kampioen. Visé rukt daarmee op naar de zesde plaats in de algemene rangschikking, Aalsmeer moet zijn leidersplaats inleveren.

Gezondheidswandeling voor Pelt

Die is nu voor het Limburgse duo Bocholt en Pelt. Bocholt had het in Eupen in de eerste helft niet onder de markt maar domineerde na de rust en won verdiend met 22-31. Pelt maakte er op het veld van hekkensluiter Atomix een gezondheidswandeling van en won met alleszeggende 21-44-cijfers. Bocholt en Pelt hebben één punt voorsprong op Lions, dat Hurry Up opzij zette (36-29).

Hubo Handbal wilde de voeling met de koplopers niet verliezen. Na drie nederlagen op rij waren de Limburgers tegen Volendam toe aan een overwinning. Hubo Handbal leek op een vlotte zege af te stevenen maar maakte het onnodig spannend door in de tweede helft een voorsprong van vijf doelpunten uit handen te geven. Qerimi kreeg in de slotseconde nog de kans om de Limburgers aan de zege te helpen maar miste vanop de strafworplijn. Met het 28-28-gelijkspel kon geen van beide ploegen leven.

Eerste zege voor Bevo

Volendam blijft vijfde, Hubo Handbal klimt naar de zevende stek maar ziet de achterstand op de leiders weer groter worden. Die bedraagt nu al vijf punten. Het Nederlandse Bevo liet in de degradatietopper tegen Tachos zijn eerste zege van het seizoen optekenen.