Autoritair Maaseik walst over Achel in Limburgse derby

Sporthal de Koekoek zat lekker vol als vanouds, klaar voor een mogelijk sensationele avond. Spoken deed het zaterdag echter nooit. Topfavoriet Maaseik begon messcherp, en dat mocht de thuisploeg serieus ondervinden. Over 3-1 stoomde Greenyard in een mum van tijd door naar 4-10, 14-20 en 15-25.

Quasi iedereen scoorde zijn puntjes. Al blonken vooral Fornés, Protopsaltis en een beresterke Reggers uit. Achel prikte tegen via Staples, maar moest continu achtervolgen. Een scenario dat niet meer zou veranderen. Reggers serveerde bij momenten alles kapot, terwijl Fornés de killblocks opstapelde. Ottevanger regelde de zaken in het achterveld, waardoor Vanker vanuit een zetel kon verdelen. Achel kreeg twee sets lang slaag langs alle kanten.

© Patrick Smets

Na nog geen 50 minuten stond er dan ook een duidelijke 0-2 op het scorebord. Boeken toe. Een volwassen Maaseik controleerde in set drie en toen het nodig was duwden Reggers en Fornés het gaspedaal nog eens in. Met grote overmacht pakte Maaseik zo de eerste Limburgse derby van dit seizoen. Achel blijft na twee speeldagen met nul punten achter.

Het is nu al duidelijk dat Tectum nog veel werk voor de boeg heeft. Volgend weekend krijgt het in de beker Roeselare op bezoek. Maaseik treft nu woensdag nog Aalst in de competitie, zondag Wevelgem in de beker.

Sets: 15-25, 16-25, 19-25.

Achel: Van Den Borden, Gortzak, Verweij, Van Dyck, Staples, Dahl, libero: Claes. Vielen in: Medenis, Van Leemputten, Fransen, Smit.

Maaseik: Fornés, Vanker, Treial, Reggers, Hetman, Protopsaltis, libero: Ottevanger.