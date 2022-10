Hasselt

Vorig jaar in België trouwden meer koppels en gingen meer mensen wettelijk samenwonen dan in het covidpiekjaar 2020, maar er kapseisden ook meer huwelijksbootjes. Verder waren er minder mensen die weduwnaar of weduwe werden. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. De nationale trends zetten zich echter niet altijd door in Limburg.