“Meestal droog, met hoge temperaturen”

Tegen de middag komen buienzones dichtbij maar de kans bestaat dat Limburg door de mazen van het net glipt. Volgens sommige weercomputers zouden er in de vroege namiddag een paar lokale buien kunnen vallen. Andere berekeningen houden het in onze provincie droog tot na 20 uur.

In de loop van de avond neemt de kans op buien opnieuw toe. Vooral tussen 20 en 23 uur is er kans op een aantal lokale plensbuien. Daarbij zou het ook kunnen onweren.

De wind wakkert in de loop van de dag aan naar gemiddeld 4 Beaufort. Er kunnen dan windvlagen tussen 40 en 50 km per uur verwacht worden. Tijdens de nacht naar maandag lopen de rukwinden soms zelfs op tot in de buurt van 60 km per uur.

Het weerbericht van de volgende dagen lees je hier.