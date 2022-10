Nafi Thiam ziet Nederlandse Femke Bol Europees Atlete van het Jaar winnen, twee laureaten bij de mannen

Femke Bol is zaterdag in het Estse Tallinn uitgeroepen tot Europees Atlete van het Jaar bij de Golden Track Awards. De Nederlandse kreeg de voorkeur op onze landgenote Nafissatou Thiam en de Oekraïense Yaroslava Mahuchikh.

De 22-jarige Femke Bol won in 2022 zeven medailles. Tijdens het EK behaalde de Nederlandse de treble door de Europese titel op 400m, 400m horden en 4x400m te behalen. Ze werd de eerste atleet in de geschiedenis die de dubbele 400m-400m horden voltooide. Op het WK won ze zilver op de 400m horden en 4x400m gemengd. Op de wereldkampioenschappen indoor dit jaar pakte ze het zilver op de 400m en 4x400m.

Dat was voldoende voor de jury om de prijs van Beste Atlete te krijgen. Thiam, die ook een succesvol jaar achter de rug heeft met onder meer haar tweede wereldtitel op de zevenkamp in het Amerikaanse Eugene, met de op één na beste score uit haar carrière met 6.947 punten, en een nieuwe Europese titel op het EK in München, moest tevreden zijn met de tweede plek.

Bij de mannen werd de prijs voor het eerst uitgereikt aan twee atleten. De Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis, die wereldkampioen werd in het Amerikaanse Eugene, wereldkampioen en ook een Europese titel op zijn naam zette, en de Noorse langeafstandsloper Jakob Ingebriggsten , wereld- en Europees kampioen op de 5.000m, Europees kampioen en vice-wereldkampioen op de 1.500m en indoor wereldkampioen op de 1.500m werden uitgeroepen tot Atleet van het Jaar.

De trofee voor Rising Star ging naar de 20-jarige Griekse Elina Tzengko, die Europees kampioen speerwerpen werd in München, en de Litouwse Mykolas Alekna, vice-wereldkampioen en Europees kampioen discuswerpen. De twee jonge atleten waren nog 19 toen ze hun titel wonnen.