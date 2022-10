Geen overwinning op openingsspeeldag: Asterix is te sterk voor verdienstelijk LVL

Zoals verwacht heeft een new look LVL op de openingsspeeldag niets kunnen rapen tegen Asterix Avo. Genk speelde nochtans behoorlijk sterk in sets twee en drie, maar had zowel blokkerend als aanvallend niet voldoende power in huis om een set buit te maken.

Met Overwater, Marring, Gilson en Krenicky posteerde bezoekende coach Vansnick liefst 4 ex-LVL-speelsters in zijn basis. Bij de thuisploeg werden Wijers en Van Deun meteen voor de leeuwen gegooid, buitenlandse aankopen Tontai en Ozola maakten hun debuut. Vooral springveer Nova Marring deed haar ex-ploeg in de eerste beurt veel pijn. Laura Meynckens hield LVL tot 7-9 nog in de race, maar daarna kwam het jeugdige Genk er niet meer aan te pas. Anna Koulberg trok in de eindfase van de set alle registers open.

© Sven Dillen

Herpakt in tweede set

Met Sofie Goossens op de receptie-hoek verging het de thuisploeg beter in set twee. Met liefst 4 Yellow Tigers in de ploeg (Rampelberg, Krenicky, Stragier en Koulberg maakten allemaal een sterke beurt op het WK) kreeg Asterix LVL moeilijk afgeschud. Goossens bracht Genk bij 22-21 dicht bij setwinst, maar de ervaring van Stragier en Marring zette Asterix in moneytime dan toch op een 0-2-voorsprong.

Ondanks de gemiste kans bleef een receptioneel sterk Genk zich goed weren. Een indrukwekkende Meynckens bracht haar team van 13-17 naar 17-18, maar een toetsfout van Dekeyser smoorde de gelijkmaker in de kiem. De Hasseltse Helena Gilson gaf haar ex-ploeg in de slotfase de doodsteek.

Sets: 16-25, 23-25, 22-25.

LVL: Meynckens, Wijers, Van Deun, Krenicka, Ozola, Tontai. Libero: Lambrix. Kwamen in: Dekeyser, Goossens, Eyer.

Asterix Avo: Koulberg, Overwater, Marring, Stragier, Gilson, Krenicky. Libero: Rampelberg. Kwamen in: Cos, Neufkens.