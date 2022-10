Simon Adingra maakt het Union wel heel moeilijk tegen Club Brugge: Ivoriaan veroorzaakt strafschop en mag gaan douchen

De wedstrijd van Simon Adingra heeft niet lang geduurd. Na een kwartier trok de Nigeriaan Skov Olsen tegen de grond. Nadat de VAR scheidsrechter Van Damme naar de beelden liet kijken, oordeelde die laatste dat het een strafschop én rode kaart was. Oordeelt u vooral zelf of het strafschop was of niet.