Twee wereldsterren ontmoeten elkaar: Max Verstappen slaat babbeltje met Brad Pitt in de paddock

Opvallende ontmoeting op de GP van de Verenigde Staten in Austin. Niemand minder dan Brad Pitt bracht er een bezoekje aan Max Verstappen. De wereldberoemde acteur was onder de indruk van de wereldkampioen: “Het is genieten om jou te zien racen.”

Het is geen toeval dat Brad Pitt opduikt in het F1-circus. De Amerikaanse acteur werkt aan een film over de Formule 1. Pitt maakte gebruik van de GP in zijn eigen land om een bezoekje te brengen aan het circuit, zo ging hij langs bij verschillende garageboxen van F1-teams. Zo dus ook bij Red Bull, waar hij voor de camera’s een gesprek aanknoopte met Verstappen. “Het is een waar genoegen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Red Bull-baas haalt uit naar Brown

De saga rond de budget cap was ook in Austin een van de grote gespreksonderwerpen. Tijdens de persconferentie van de teambazen haalde Red Bull Racing-chef Christian Horner flink uit naar zijn McLaren-collega Zak Brown. “Het is enorm teleurstellend dat een team je van valsspelen beschuldigt zonder te weten wat de feiten zijn”, vertelde Horner onder meer. “We zijn veroordeeld op basis van de publieke opinie. Sommige getallen die in de media voorbijkomen liggen mijlenver van de werkelijkheid af. Je kan niet zomaar dingen roepen zonder dat je een feitelijke onderbouwing hebt.”

Volgens Horner hebben teamleden ook in hun thuissituatie last van de beschuldigingen. “Het beschadigt ons merk, onze coureurs en iedereen die bij ons werkt. Kinderen van teamleden worden gepest in de speeltuin omdat een van hun ouders bij Red Bull werkt. We zijn geschokt door het gedrag van sommige van onze concurrenten.”