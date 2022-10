Belgische darters overtuigen niet op de Players Championship: Dimitri Van den Bergh strandt in eerste ronde, Kim Huybrechts verliest in de tweede ronde

De Belgische darters hebben zaterdag in het Engelse Barnsley opnieuw niet kunnen schitteren op het Players Championship 27. Net als vrijdag in het 26e toernooi geraakte geen enkele landgenoot voorbij de tweede ronde.

Voor vier van de zeven Belgen werd de eerste ronde het eindstation. Dimitri Van den Bergh (PDC-14) ging met 6-1 onderuit tegen de Ier William O’Connor (PDC-34), die een gemiddelde wierp van 108,98 per drie darts tegen slechts 88,61 voor “The Dreammaker”. Geert De Vos (PDC-99) verloor met 6-5 van de Nederlander Danny Jansen (PDC-83), Kenny Neyens (PDC-140) met 6-2 van de Engelsman Keegan Brown (PDC-63).

Kim Huybrechts (PDC-32) zette in een Belgisch onderonsje Brian Raman (PDC-103) met 6-4 aan de kant. Voor een plaats in de derde ronde moest “The Hurricane” echter met 6-2 het onderspit delven voor de Duitser Ryan Meikle (PDC-52).

Mario Vandenbogaerde (PDC-100) kon zich met een 6-0 overwinning tegen Glen Durrant (PDC-49) vlot plaatsen voor de tweede ronde. Daarin verloor de West-Vlaming met 6-2 van de Engelsman Stephen Bunting (PDC-20). Mike De Decker (PDC-65) zette in de eerste ronde de Nederlander Jurjen van der Velde (geen ranking) met 6-1 opzij, maar moest in de tweede met 6-3 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Steve Beaton (PDC-59).

De toernooizege was voor de Engelsman Rob Cross (PDC-8), die in de finale de Schot Peter Wright (PDC-1) met 8-4 versloeg.