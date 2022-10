Redders bevrijden bultrug die in touwen van grote boei verstrikt raakte: “Het was een complexe situatie” — © Reuters

Voor de kust het Canadese Texada Island hebben redders een bultrugwalvis bevrijd uit een benarde situatie. Het dier was verstrikt geraakt in enkele touwen van een grote boei die gebruikt werd om garnalen te vangen. Met de hulp van enkele lokale vissers slaagde het Marine Mammal Rescue Team erin om de walvis los te snijden en zijn vrijheid te herwinnen. Al was de reddingsactie niet evident. “De walvis werd vergezeld door drie andere dieren”, aldus een van de redders. “We hadden schrik dat ook zij verstrikt zouden raken in de touwen.”