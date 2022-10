Sebastian Korda verslaat Dominic Thiem en is eerste finalist op de European Open in Antwerpen

Sebastian Korda (ATP 36) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de European Open (hard/648.130 euro). De Amerikaan versloeg zaterdag in de halve finales op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 132) in drie sets: 6-7 (4/7), 6-3 en 7-6 (7/4). De partij duurde 2 uur en 47 minuten.

De 22-jarige Korda schakelde op weg naar de halve finale onder meer het Russische vierde reekshoofd Karen Khachanov (ATP 18) en het Japanse achtste reekshoofd Yoshihito Nishioka (ATP 39) uit, dus Thiem kreeg allerminst een hapklare brok voor de kiezen. De Amerikaan etaleerde vorige week ook al zijn goede vorm door in Gijon de finale te halen, waarin Andrey Rublev (ATP 8) te sterk was. Thiem sneuvelde in Asturië in de halve finales, ook tegen Rublev.

Geen duimbreed gaven beide tennissers elkaar toe in de eerste set. Thiem en Korda bleven foutloos in hun opslag en vochten in een tiebreak om de eerste set. De Oostenrijker, die op een gegeven moment tegen een 4-2 achterstand aankeek, krikte net op tijd zijn niveau op om de set binnen te halen.

In set twee verloor Thiem zijn twee eerste opslagen. Korda, die zelf zijn eerste opslag niet kon verzilveren, profiteerde slechts gedeeltelijk maar bleef nadien foutloos om zijn tegenstander af te houden. Bij een 5-3 voorsprong snoepte hij opnieuw de opslag af voor setwinst.

In de beslissende derde set ging het gelijkop, tot er een nieuwe tiebreak aan te pas kwam. Daarin glipte Korda weg tot 0-3 en 1-4, waarna Thiem de scheve situatie niet meer kon omkeren.

Korda veroverde vorig jaar in Parma zijn tot dusver enige ATP-titel. Behalve in Gijon verloor hij vorig jaar ook een finale in Delray Beach. Thiem heeft in totaal zeventien ATP-titels op de teller. De laatste dateert van de US Open 2020, voor zijn aanslepende blessureleed. Het is ook van dat jaar geleden dat hij in een finale (Australian Open en ATP Finals) stond.

© BELGA

“Het was een hele moeilijke wedstrijd maar ik ben blij met mijn finaleplaats”, reageerde Korda.“Thiem maakte het me zoals verwacht knap lastig. Nadat ik de eerste set verloor probeerde ik positief te blijven en in mezelf te geloven. Ik won de tweede set en hield nadien in de tiebreak van de derde set het hoofd koel. Ik ben ontzettend tevreden dat ik een speler als Thiem kon kloppen en doorstoot naar de finale.”

Gasquet of Auger-Aliassime als tegenstander

In de finale wacht het Canadese tweede reekshoofd Félix Auger-Aliassime (ATP 10) of de Franse veteraan Richard Gasquet (ATP 82), die vrijdag in de kwartfinales een einde aan het toernooi van David Goffin (ATP 58) maakte.